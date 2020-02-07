Подозреваемый в деле Шеремета Антоненко отказался давать показания

Подозреваемый в деле об убийстве Павла Шеремета, Андрей Антоненко, отказался давать показания до выполнения ряда его просьб. Открытое письмо Антоненко к следователю Бирку опубликовано на странице Free Riff в Facebook.

Антоненко заявил, что был неприятно удивлен тем, как следователь "искривил суть показаний в своем ходатайстве о продлении ареста". Подозреваемый настаивает, что все им сказанное является правдой.

"Я не скрывал ни одного обстоятельства своей жизни и отвечал на все поставленные вопросы. Хотя теперь понимаю, почему адвокаты советовали отказаться говорить. Вы сами скрываете от нас доказательства моей невиновности. Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с вашей стороны, в том числе предоставления адвокатам возможности ознакомится с документами, экспертизами, которые вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста. Кроме того, немедленно предоставьте разрешение моим адвокатам на доступ к моему личному делу в ИВС", – говорится в письме.

До этого момента, подчеркнул Атоненко, он отказывается отвечать на любые вопросы на основании ст. 63 Конституции Украины.

Фото: facebook.com/FreeAntonenko

Напомним, 5 февраля Печерский районный суд Киева продлил арест Андрея Антоненко (Риффмастера) без права внесения залога до 4 апреля.

Раннее сообщалось, что защите Антоненко дали менее трех часов на ознакомление с двумя томами дела в объеме примерно 400 страниц. Это произошло из-за того, что адвокатам предоставили ходатайство прокурора и материалы дела менее чем за час до судебного заседания. Защитники подчеркнули, что это грубое нарушение прав подозреваемого.

Помимо этого, Антоненко не разрешают видеться с семьей. За все время нахождения под стражей у него было только одно свидание с женой, с матерью – ни одного.

Напомним, Антоненко был арестован 14 декабря. По версии следствия, именно он руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.

За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова, первого замглаву Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку.