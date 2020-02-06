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Прокуратура открыла дело из-за запрета приватизации "Центрэнерго"

Хозсуд принял решение несмотря на выводы Верховного суда.

Прокуратура открыла дело из-за запрета приватизации "Центрэнерго"
Фото: Александр Рудоманов

Прокуратура Киева возбудила уголовное производство относительно вынесения Хозяйственным судом незаконного решения о запрете приватизации "Центрэнерго".

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Указанное решение было принято судом вопреки правовых заключений Верховного суда, который уже выразил позицию по этому поводу, в частности, о том, что запрет проведения приватизации ПАО "Центрэнерго" противоречит требованиям процессуального законодательства и является мерой, несоразмерной с заявленными исковыми требованиями", - говорится в сообщении.

Сейчас прокуратурой города Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 375 УК Украины (Вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления).

Напомним, Хозяйственный суд Киева запретил Фонду госимущества продолжать процесс продажи компании "Центрэнерго". Согласно материалам суда, компания "Укрдонинвест" добивалась повторного обеспечения иска к Фонду госимущества по делу о приватизации "Центрэнерго". Хозяйственный суд удовлетворил требование истца.

Ранее премьер Алексей Гончарук заявлял, что "Центрэнерго" находится в приоритете Кабмина по "большой" приватизации. Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко прогнозировал продажу "Центрэнерго" в 2021 году.

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