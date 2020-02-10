Как он туда попал и почему оказался без одежды - пока неизвестно.

В Киеве возле станции метро "Лыбедская" спасатели достали из водостока мужчину, который был без одежды и не мог объяснить, как он туда попал.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в фейсбуке.

"На Лыбидской какого-то странного мужчину (под какими-то странными препаратами) вытащили прямо из сливной ямы. Как он туда попал и почему оказался без одежды - неизвестно, но самостоятельно он выбраться уже не смог. Спасатели достали мужчину и повезли его отогревать, потому что скорая помощь долго ехала", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 января в Киеве затопило торгово-развлекательный центр ТРЦ Ocean Plaza возле метро "Лыбедская". Горячая вода из теплосети попала в магазин "Ашан" и на первый этаж ТРЦ. Люди были эвакуированы, однако сообщалось о девятерых пострадавших.

Также в результате прорыва трубопровода в асфальтном покрытии на ул. Антоновича образовалось яма, в которую задними колесами попал автобус. Спасатели эвакуировали из маршрутки четырех пассажиров, а также трех человек из рядом стоящего троллейбуса, которые оказались в паровой завесе.

15 января коммунальщики завершили ремонт поврежденного трубопровода.