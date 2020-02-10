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Харьковчанин вызвал патрульных, "потому что ему стало грустно", и предложил им $50

Теперь, кроме административной ответственности, мужчине грозит и криминальная.

Харьковчанин вызвал патрульных, "потому что ему стало грустно", и предложил им $50
Фото: facebook.com/kharkivpolice

В Харькове мужчина вызвал патрульных, а после того как они прибыли, рассказал, что "ему стало грустно, и таким образом он решил себя развлечь и пообщаться с полицейскими".

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в фейсбуке.

Патрульные сообщили мужчине, что в отношении него будет составлен дминистративный материал по статье 183 КУоАП (заведомо ложный вызов специальных служб). При составлении постановления мужчина начал предлагать полицейским 50 долларов США.

"Патрульные ответили категорическим отказом и неоднократно повторили об уголовной ответственности за предложение взятки. В ответ на вышесказанное мужчина попытался положить купюру в карман полицейского. Данные действия были зафиксированы на нагрудные бодикамеры патрульных, после чего на место была вызвана следственно-оперативная группа", - сообщили правоохранители.

Теперь следователи рассмотрят вопрос о квалификации действий гражданина по ст.369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Напомним, в прошлом году, в день президентских выборов, харьковчанин восемь раз вызывал полицию по разным адресам.

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