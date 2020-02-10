Во Львовской области четверо рыбаков провалились под лед, один скончался от переохлаждения

Во Львовской области на водоеме вблизи села Новый Яр четверо рыбаков провалились под лед, один из них скончался от переохлаждения по дороге в больницу. Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции Львовской области.

Сообщение об инциденте поступило в Яворовский отдел полиции 9 февраля около 19.00.

"О происшествии правоохранителям сообщил очевидец трагедии, который вместе с другими мужчинами сразу бросился на помощь рыбакам. Они вытащили их из воды, оказали домедицинскую помощь, сняли с них мокрую одежду и разожгли на берегу костер для обогрева", - говорится в сообщении.

Лица пострадавших рыбаков установлены - ими оказались 35-летний львовянин, 34-летний житель Городокского района и двое жителей Винницкой области в возрасте 24 и 34 года. Трое из них госпитализированы, четвертый - старший из винничан, скончался по дороге в больницу. Как предварительно установили медики - от переохлаждения.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в Запорожской области провалились под лед и утонули трое 5-летних детей.

В полиции установили, что двое мальчиков и девочка 2014 рождения вместе пошли гулять и долгое время не возвращались домой. Родители начали самостоятельно искать детей и нашли их в воде на местном пруду. Врачи "скорой" пытались спасти детей, однако все трое умерли.