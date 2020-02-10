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Во Львове при пожаре в общежитии пострадал студент

Спасатели также эвакуировали из здания еще 20 человек.

Во Львове на улице Туган-Барановского произошел пожар в комнате на четвертом этаже пятиэтажного студенческого общежития.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.

До приезда спасателей из комнаты, где возник пожар, вынесли в тяжелом состоянии одного парня. Позже с помощью специальных спасательных устройств пожарные вывели из задымленных помещений еще троих человек, а также эвакуировали на свежий воздух 20 человек.

"До прибытия медиков к месту вызова спасатели оказали домедицинскую помощь парню, которого вынесли из горящей комнаты. Пострадавшего студента 2001 года рождения с отравлением продуктами горения госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу", - сообщили в ГосЧС.

Отмечается, что огнем был уничтожен матрас.

К тушению огня привлекался 21 человек личного состава и пять единиц спецтехники.

Напомним, в Днепре при пожаре в общежитии пострадали шесть человек.

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