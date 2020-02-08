Львовский исполком не согласился передать останки агента НКВД Кузнецова в Россию

Исполнительный комитет Львовского городского совета не согласовал передачу останков агента НКВД Николая Кузнецова его родственникам в Россию. Соответствующее решение приняли на заседании 7 февраля, передает ZAXID.net.

Члены исполкома решили, что рассмотрят вопрос еще раз после того, как получат заключение СБУ и МИД.

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что останки Кузнецова можно обменять на пленных украинцев.

"Когда мы получаем письма от России о перезахоронении праха, то я бы хотел, чтобы мы имели четкую государственную позицию, поэтому мы сегодня обратились к министру иностранных дел, руководителю СБУ, чтобы дали свое толкование. Я знаю очень много случаев в мире, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны", - прокомментировал Садовый.

Напомним, просьба передать останки агента НКВД Николая Кузнецова поступила от губернатора Свердловской области РФ в мае 2018 года. Родственники Кузнецова хотят перезахоронить его в Екатеринбурге.

Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик погиб в марте 1944 года в Львовской области во время боя с УПА. В годы Второй мировой войны Кузнецов действовал под прикрытием на территории Украины. Советский агент провоцировал карательные акции немцев против украинского подполья и гражданского населения. Ему посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Эксгумацию останков, которые могли принадлежать диверсанту, провели в 1959 году. Подтверждение, что они принадлежат Кузнецову, предоставил советский академик Герасимов. Прах Кузнецова в 1960 году похоронили на Холме Славы во Львове.