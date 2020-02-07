При тушении пострадал пожарный, он госпитализирован.

В Киеве возле парковки на улице Оноре де Бальзака на территории СТО вечером 7 февраля возник пожар.

Видео пожара опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

По данным сообщества Киев Оперативный, на месте пожара время от времени что-то взрывалось.

По данным ГУ ГосЧС в Киеве, сообщение о пожаре на территории одной из стоянок на ул. Бальзака в Деснянском районе столицы поступило в 19:10.

На место происшествия были направлены дежурное подразделение 13-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные установили, что возгорание произошло в одноэтажном здании СТО. В 19:30 пожар был локализован, а в 20:18 - ликвидирован.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Во время ликвидации пожара произошел прорыв металлической бочки с горюче-смазочными материалами, вследствие чего один из пожарных получил ожоги лица и правой кисти руки и был госпитализирован в ожоговый центр для оказания медицинской помощи.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

На месте происшествия работало 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сегодня пожар произошел на АЗС в Херсонской области.