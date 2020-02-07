Фото: Макс Требухов

Украинские мусульмане в пятницу пикетировали офис Государственной миграционной службы на Владимирской улице в связи паспортным контролем посетителей мечети в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

На прошлой неделе ГМС и Национальная полиция приехали к мечети Исламского культурного центра Киева на Дегтяревской улице и устроили массовую проверку документов мусульман, направлявшихся на богослужение. 25 человек без документов были доставлены в отделение Миграционной службы.

Действия правоохранителей вызвали негативную реакцию правозащитников и Духовного управления мусульман Украины "УММА". И в пятницу, 7 февраля, несколько десятков человек пришли под здание ГМС, чтобы высказать свой протест.

Участники акции принесли с собой плакаты "Нет полицейскому произволу", "Украина - правовое государство?", "Украина - не Россия", "Покажите закон, где написано носить паспорт", "ГМС, выходи, мы принесли паспорта".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Перед собравшимися выступил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и муфтий ДУМУ "Умма" Саид Исмагилов.