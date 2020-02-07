"Киевавтодор" получил новую спецтехнику для обработки дорог

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» получила 9 новых универсальных автомобилей Ford для обработки дорог. Об этом сообщил пресс-центр КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Зимой они могут обрабатывать дорожное покрытие жидкими хлоридами, уменьшая таким образом использование соли. И даже при таких температурных «каруселях» - когда осадки выпадают при плюсовой температуре, а ночью мороз - на улицах, которые обработали жидкими хлоридами, длительное время не образуется гололедица. Раствор наносят на сухой асфальт и, как только начинает падать снег, химическая реакция нейтрализует его на дорожном покрытии", - отметил Кличко.

По его словам, такую технологию обработки дорог жидкими хлоридами используют в Австрии и Германии.

«А летом эти спецавто могут мыть улицы. Впереди ставится специальная балка с форсунками, через которые под давлением подается вода с моющими средствами. Это позволит нам уменьшить и загрязненность воздуха в городе », - добавил мэр.

Он напомнил, что с 2014-го года парк специальной техники предприятий «Киевавтодора» пополнился 232 единицами техники. Большинство этих спецмашин - техника для зимнего содержания дорог.

Напомним, с середины мая 2019 года, работники "Киевавтодора" начали применять моющие средства для мытья дорожного покрытия.