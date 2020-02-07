Новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году.

Министерство цифровой трансформации планирует объединить услуги получения паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного кода).

Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

"Планируем оптимизировать этот процесс и трансформировать услугу. Новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году. 14-летние граждане Украины будут получать паспорт и идентификационный код одновременно. Все эти персональные данные будут содержаться на ID-карте", - говорится в сообщении.

Для получения документа необходимо будет лично обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или в Центр предоставления административных услуг по месту жительства.

При этом услугу рекомендуют оформлять не позднее чем через месяц после достижения ребенком 14 лет.

Услуга планируется бесплатной для всех, кто получает паспорт гражданина Украины впервые.

"Получать отдельную бумажку с идентификационным кодом не будет необходимости. Однако, при желании можно будет оформить и отдельный документ - номер учетной карточки налогоплательщика", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел анонсировало введение электронных паспортов гражданина Украины с весны 2020 года.