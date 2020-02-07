Иран передаст Украине или другому государству “черные ящики” самолета МАУ, если не сможет их расшифровать

Тегеран может передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать. Об этом заявил посол Ирана Манучехр Моради на форуме про ситуацию на Ближнем Востоке, передает "Укринформ".

"Черные ящики могут быть отправлены в Украину или другое государство, если у Ирана не будет возможности их расшифровать", - заявил посол.

По его словам, сейчас надо ждать завершения комплексного расследования катастрофы, которое согласно нормам международного права ведет Иран как страна, где произошла трагедия.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Иран перестал делиться с Киевом подробностями расследования катастрофы самолета МАУ после утечки информации.

В то же время Франция готова помочь Украине в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Швеция и Великобритания обратились к властям Ирана с требованием передать "черные ящики".