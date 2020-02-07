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В Херсонской области грузовик врезался в АЗС и загорелся

Повреждена цистерна с газом объемом 15 куб. м.

Вблизи Берислава Херсонской области 7 февраля произошел пожар на газовой автозаправочной станции.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщает, что около 18:00 грузовой автомобиль столкнулся с модулем газовой АЗС.

В результате столкновения произошел пожар, повреждена цистерна с газом объемом 15 куб. м. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. Жертв и пострадавших нет.

В 20:05 пожар был локализован на площади 50 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается. К тушению привлечено 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Как сообщалось, 1 августа 2019 в Тарасовке Киевской области сгорела АЗС, заправщик был госпитализирован в критическом состоянии.

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