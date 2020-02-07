С начала суток боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе

О потерях среди ВСУ не сообщается.

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что боевики обстреляли позиции военных в районе Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Еще три обстрела зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": дважды вблизи Орехово и возле Крымского.

Напомним, за 6 февраля в зоне боевых действий на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате был ранен военнослужащий ВСУ.