Последний барельеф Жукова в городе демонтировали три дня назад.

В Одессе группе пророссийски настроенных граждан не удалось установить мемориальную доску советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову.

Гранитная доска, которую пытались установить на доме по ул. Новосельского, упала и разбилась.

Об этом сообщил одесский активист Демян Ганул, опубликовав в фейсбуке соответствующее фото.

Фото: facebook.com/Дем'ян Ганул

4 февраля в Одессе демонтировали последний барельеф маршала Жукова, который висел на стене дома № 62 по ул. Новосельского. Во время демонтажа активистам пытались помешать пророссийские граждане под руководством депутата облсовета Богдана Гиганова. В результате барельеф вывезли на машине в неизвестном направлении.

Отмечалось, что патриотические организации уже пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом о декоммунизации.

Минкультуры отказалось включить в Госреестр недвижимых памятников Украины бюст маршалу Георгию Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове.