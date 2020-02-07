В "Слуге народа" заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста
В "Слуге народа" заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста
Китайские ученые назвали панголинов вероятными переносчиками коронавируса
Китайские ученые назвали панголинов вероятными переносчиками коронавируса
Чемпионка мира по биатлону снялась обнаженной в знак протеста против убийства животных
Чемпионка мира по биатлону снялась обнаженной в знак протеста против убийства животных
​Мукачево просит Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии
​Мукачево просит Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии
«Оскар»-2020: двенадцать фильмов, обязательных к просмотру
«Оскар»-2020: двенадцать фильмов, обязательных к просмотру
Немецкая «революция»: испытание Тюрингией
Немецкая «революция»: испытание Тюрингией
Архієпископ Євстратій (Зоря): "Філарет був впевнений, що Епіфаній не зможе об’єднати церкву і утримати її"
Архієпископ Євстратій (Зоря): "Філарет був впевнений, що Епіфаній не зможе об’єднати церкву і утримати її"
Украинского консула в Молдове отстранили из-за подозрения в групповом изнасиловании 17-летней девушки
Украинского консула в Молдове отстранили из-за подозрения в групповом изнасиловании 17-летней девушки
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 3. "День опричника" Андрея Пинчука и скорый суд по MH-17
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 3. "День опричника" Андрея Пинчука и скорый суд по MH-17
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Одессе пытались установить мемориальную доску Жукову, но она упала и разбилась

Последний барельеф Жукова в городе демонтировали три дня назад.

В Одессе группе пророссийски настроенных граждан не удалось установить мемориальную доску советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову.

Гранитная доска, которую пытались установить на доме по ул. Новосельского, упала и разбилась.

Об этом сообщил одесский активист Демян Ганул, опубликовав в фейсбуке соответствующее фото.

Фото: facebook.com/Дем'ян Ганул

4 февраля в Одессе демонтировали последний барельеф маршала Жукова, который висел на стене дома № 62 по ул. Новосельского. Во время демонтажа активистам пытались помешать пророссийские граждане под руководством депутата облсовета Богдана Гиганова. В результате барельеф вывезли на машине в неизвестном направлении.

Отмечалось, что патриотические организации уже пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом о декоммунизации.

Минкультуры отказалось включить в Госреестр недвижимых памятников Украины бюст маршалу Георгию Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также