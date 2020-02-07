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​Охрана Минэнергетики России объявила тендер на закупку наклеек с надписью "Обама чмо"

Юрист предприятия объяснил это "ошибкой Т9".

​Охрана Минэнергетики России объявила тендер на закупку наклеек с надписью "Обама чмо"
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

ФГУП "Ведомственная охрана", которое занимается охраной объектов Министерства энергетики Российской Федерации, объявило тендер на закупку наклеек с надписью "Обама чмо" для своего Северо-Кавказского филиала.

Об этом сообщают "Открытые медиа".

Отмечается, что аукцион был объявлен на техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Среди расходных материалов оказались наклейки, на которые была установлена средняя цена 81 рубль.

Юрист предприятия объяснил появление такой строчки в списке закупок "технической ошибкой или ошибкой текстового редактора вроде Т9". В "Ведомственной охране" пообещали удалить пункт из списка закупок и больше не заказывать такие товары.

Напомним, наклейки "Обама чмо" появился в России в 2014-2015 годах среди сторонников политики Кремля. Они стали своеобразной реакцией на введение США санкций против России из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе. Несмотря на то, что Барака Обаму еще в январе 2017 года сменил на посту президента США Дональд Трамп, наклейки с этим слоганом до сих пор предлагают многие российские интернет-магазины.

В 2015 году в Никитском ботаническом саду Ялты туристы испортили столетний кактус, выцарапав на нем надписи "Обама чмо" и "Москва".

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