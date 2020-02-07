Немецкая «революция»: испытание Тюрингией

Итоги недавних выборов в парламент немецкой федеральной земли Тюрингия могли заинтересовать разве что наблюдателей в самой Германии. В Берлине обсуждали устойчивость правящей «большой коалиции» на фоне ухудшения результатов Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель , рост голосов, которые были получены ультраправой «Альтернативой для Германии», но в общем - о какой-то особой сенсации говорить было трудно. Дело в том, что земельным правительством Тюрингии с 2014 года и так руководил представитель посткоммунистической Левой партии Бодо Рамелов - умеренный в целом политик, личность которого никогда не вызывала такой аллергии, как фигуры других его соратников по партии.

Фото: EPA/UPG Активистка с портретами Майка Моринга из ХДС, Томаса Кеммериха (СвДП) и Бьорна Хекке из АдГ во время демонстрации в Эрфурте, Германия 06 февраля 2020 г.

На земельных выборах Левая партия стала победительницей, и Рамелов собирался сформировать новую коалицию, хотя и признавал, что это будет непросто.

Однако на выборах премьер-министра Тюрингии произошло то, что уже называют политической революцией не в самой этой восточной федеральной земле, а в Германии в целом. Рамелов, поддержанный своими однопартийцами, социал-демократами и «зелёными», проиграл один голос Томасу Кеммериху, представителю Свободной демократической партии, у которой всего пять мест в ландтаге Тюрингии. Но Кеммериха поддержали не только его однопартийцы, но и многие депутаты от ХДС. И - самое главное - все депутаты от ультраправой «Альтернативы для Германии».

Фото: EPA/UPG Новоизбранный премьер-министр Тюрингии Томас Кеммерих (слева) и Бьерн Хекке (АдГ) обмениваются рукопожатиями после региональных выборов в Тюрингии, Эрфурт, Германия, 5 февраля 2020.

Таким образом, впервые было нарушено, казалось бы, незыблемое политическое правило, которое работало в Германии все послевоенные десятилетия - никаких политических союзов и коалиций с ультраправыми. Нарушено, по иронии судьбы, именно в Тюрингии, где первый такой союз правых и национал-социалистов был сформирован еще в эпоху Веймарской республики, в 1930 году - и все теперь знают, к каким чудовищным последствиям привело это неожиданное и тогда для многих блокирование. Нарушен в Тюрингии, где «Альтернатива» избрала своим лидером одного из самых одиозных даже для этой политической силы политиков - Бьерна Хекке, считающего мемориал жертвам Холокоста в Берлине доказательством немецкого национального безумия и публично об этом заявляющего.

Новость об избрании нового премьер-министра Тюрингии вызвала шок среди представителей политической элиты страны и спонтанные протесты граждан по всей Германии. Участники этих протестов пришли как к штаб-квартире Христианско-демократического союза, чтобы выразить возмущение голосованием земельных депутатов от ХДС, так и к штаб-квартире социал-демократов, чтобы выступить против нахождения СДПГ в одной коалиции с ХДС на федеральном уровне. Федеральный канцлер Ангела Меркель и председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже высказались за новые выборы в Тюрингии.

Фото: EPA/UPG Акция протеста против СвДП перед зданием Государственной канцелярии в Эрфурте, 6 февраля 2020.

Председатель СвДП Кристиан Линднер отправился в Эрфурт, чтобы принудить своего однопартийца Кеммериха уйти в отставку. И добился результата. Кеммерих отказался от должности и призвал к новым выборам в Тюрингии. Но это - только начало кризиса.

Мы до конца не понимаем, что происходит на самом деле, с чем мы имеем дело. С политической случайностью или с политической прививкой.

В немецких медиа появляются сообщения о том, что руководство свободных демократов в Берлине было проинформировано о том, как проголосует «Альтернатива» в случае, если выдвинут кандидатуру Кеммериха. Политиков из ХДС тоже трудно заподозрить в наивности. Поэтому вполне возможно, что мы оказались свидетелями попытки проверить общественную реакцию на «нарушение табу».

Фото: EPA/UPG Новоизбранный премьер-министр Томас Кеммерих объявляет о своей отставке, всего через один день после избрания, в Эрфурте, 6 февраля 2020.

Ведь это уже не впервые в немецкой истории - и не только довоенной, но и послевоенной. Долгие годы удерживалось табу на создание политических союзов и коалиций с наследницей восточногерманской СЕПГ - Партией демократического социализма, которая стала основой для Левой партии бывшего премьера Тюрингии Рамелова. И это было вполне логично, когда речь шла о партии, причастной к политическим репрессиям и гибели сотен людей. Но в один прекрасный день социал-демократы, а затем и «зеленые» отказались от этого табу. И теперь представитель Левой партии - причём на территории бывшей ГДР - Рамелов кажется вполне респектабельным политиком, а первым сравнил современную Германию с Веймарской республикой Грегор Гизи - тот самый Гизи, который, собственно, и руководил Партией демократического социализма.

«Альтернативу для Германии» - учитывая ее возрастающую популярность - может ожидать та же счастливая судьба, только договариваться с ее депутатами будут правые, а не левые, как сейчас в Тюрингии. Почему то, что уже много лет является традицией в соседней Австрии, где первая коалиция консерваторов и ультраправых привела к бойкоту Евросоюза, не может произойти в Германии? Ведь Германия точно может не бояться никакого бойкота.

Фото: EPA/UPG Акция протеста против СвДП, Берлин, 6 февраля 2020.

Но понятно, что если такое сотрудничество станет нормой, сама Германия станет другой - и достаточно быстро. Многие высказывания и действия, которые сейчас кажутся немыслимыми, находящимися за гранью немецкой политической и общественной жизни, станут нормой. А из несомненного лидера Евросоюза, из страны, демонстрирующей приверженность классической демократии даже в условиях бушующего популистского безумия, Германия станет главной проблемой Евросоюза.

Ну и самое главное для нас - так это то, что при формировании любых правящих коалиций в Германии, что правых, то левых, значительно возрастёт влияние Кремля, давно и плотно опекающего как Левую партию, так и «Альтернативу для Германии» и имеющего среди руководства этих политических сил сторонников, которых не сравнить даже с друзьями Кремля из социал-демократической среды, такими, как работающий на «Газпром» бывший канцлер Герхард Шредер. Потому что и Шредер, и другие руководители СДПГ, вынуждены считаться с настроениями собственных сторонников и оставаться респектабельными даже тогда, когда перейдены, казалось бы, все «красные линии». А политики «Альтернативы» и Левой партии как раз и наращивают количество сторонников благодаря откровенному эпатажу, презрению к приличиям и неприятию - пусть и с разных позиций - единой Европы, которую легче и выгоднее не любить вместе с Путиным.