Китайский врач, который первым предостерег об угрозе коронавируса, скончался

Ли Вэнлиань не смог вылечиться от коронавируса.

Китайский врач Ли Вэнлиань, один из восьми "разоблачителей", пытавшихся предупредить других медиков о вспышке коронавируса, но получивший выговор местной полиции, скончался от коронавируса.

Об этом сообщили в больнице, где Вэнлиань получал лечение, пишет Global Times.

"Центральная больница Ухани на своем аккаунте в

Weibo сообщила, что Ли скончался в 2:58 в пятницу (по местному времени, - ред.) после неотложной терапии", - говорится в сообщении.

Согласно первоначальным сообщениям, смерть доктора была зафиксирована 6 февраля в 21:30 по местному времени.

Однако после того, как смерть доктора начали активно обсуждать в китайских социальных сетях, чиновники распорядились подключить тело к системе жизнеобеспечения, а формулировку в сообщениях сменить с "умер" на "находится в критическом состоянии", пишет ВВС.

Сообщение о смерти доктора в Global Times было удалено. Вместо этого газета написала, что у медика остановилось сердце, но его подключили к системе жизнеобеспечения. Согласно информации источников издания, чиновники пошли на такой шаг, чтобы контролировать подачу информации о состоянии Ли Вэнлианя.

С тех пор, как доктор Ли начал рассказывать о вспышке коронавируса и своей болезни, он обрел большую популярность. Тысячи пользователей Weibo, китайского аналога "Твиттера", комментировали его посты о болезни, выражая ему поддержку. Некоторые называли Ли героем.