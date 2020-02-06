​В Китае за сутки зафиксировано 70 случаев смерти из-за коронавируса

После выздоровления из больниц были выписаны 633 человека.

В эпицентре распространения нового типа коронавируса - китайской провинции Хубэй - за прошедшие сутки зарегистрировано 70 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 2,987 тыс. новых случаев заражения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщения властей КНР.

В административном центре провинции - городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 52 человека, выявлено 1,776 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели 19,665 тыс. человек (в Ухане - 10,117 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 549 случаях (в Ухане - 414 случаев).

После выздоровления из больниц были выписаны 633 человека. Более 14 тыс. человек продолжают лечение в больницах, более 64 тыс. человек наблюдаются медиками с подозрением на заражение.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила, что для борьбы с новым коронавирусом 2019-nCoV, который распространяется по миру после вспышки в Китае, необходимо около 700 миллионов долларов.