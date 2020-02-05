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ВОЗ требуется 675 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Сумма рассчитана на три месяца.

ВОЗ требуется 675 млн долларов для борьбы с коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Всемирная организация здравоохранения требует почти 700 миллионов долларов для борьбы с новым коронавирусом 2019-nCoV, который распространяется по миру после вспышки в Китае.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщается на сайте организации.

"Мы просим 675 миллионов долларов для финансирования этого плана на следующие три месяца. Это большая сумма. Однако это значительно меньше, чем та сумма, с которой мы можем столкнуться, если не будем инвестировать в превентивные меры", - пояснил он.

Гебреисус отметил, что около 60 млн долларов из общей суммы пойдет на деятельность самой ВОЗ, а остальная часть средств будет распределена между странами, которые нуждаются в финансовой помощи в борьбе с коронавирусом.

На 11-12 февраля в Женеве запланирована встреча ученых и экспертов из разных стран. Ее участники должны определить приоритеты по разработке лекарств и вакцины против коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро 4 февраля количество погибших от "уханского" коронавируса превысило 490 человек. В мире смертельным вирусом инфицированы 24 тысячи человек.

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