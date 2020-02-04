Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси

В Беларуси по подозрению в коррупции задержали директоров всех четырех сахарных заводов страны, а также руководителя Белорусской сахарной компании. Об этом сообщило белорусское информагентство "Белта".

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, чиновники продавали сахар в РФ по заниженным ценам и получали за это взятки.

По его словам, в ближайшие дни Комитет госбезопасности подробно расскажет об этом деле.

"Такого в Беларуси еще не было. Что сделали эти дельцы - они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Обычная "прокладка". Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов", - рассказал Лукашенко.

Он отметил, что этим делом уже давно занимались спецслужбы.

"Мне доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально?", - возмутился глава Беларуси.

Президент обратил внимание, что сахарные заводы работают в Беларуси еще с советских времен. Причем современной Беларуси они достались в полуразрушенном состоянии и продукцию фактически не производили. В дальнейшем был принят ряд экономических мер, который позволил производить больше сахара, а затем предприятия модернизировали.

Лукашенко также сообщил, что на заводах была еще одна афера, связанная с тарой для сахара.

"Там что-то с тарой связано. Создали тоже какое-то свое предприятие и эту тару для сахара у этого предприятия закупали. И там цены тоже завышали и делили маржу. Вот поведение этих директоров", - добавил он.

"В течение суток замели всех - это была моя жесткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал - посадили и сказали: только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски - собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег", - добавил Лукашенко.