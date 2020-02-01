В Одессе вышел в море будущий корабль ВМС Украины
В Одессе вышел в море будущий корабль ВМС Украины
В "Слуге народа" извинились за высказывания своего депутата Брагаря
В "Слуге народа" извинились за высказывания своего депутата Брагаря
Помпео заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью
Помпео заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью
Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд
Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд
Сколе вночі
Сколе вночі
Полиция опровергла алиби Антоненко в ночь убийства Шеремета
Полиция опровергла алиби Антоненко в ночь убийства Шеремета
На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник (обновлено)
На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник (обновлено)
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки гаджетов
В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки гаджетов
ГлавнаяМир

Помпео заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью

"Все что нужно - это обратиться к нам".

Помпео заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью
Фото: EPA/UPG

Соединенные Штаты готовы продавать Беларуси энергоресурсы в необходимых для страны объемах. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео, передает Интерфакс.

"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить необходимой нефтью на сто процентов по конкурентным ценам", - сказал он на брифинге в Минске.

Помпео отметил, что США самый крупный производитель энергоресурсов в мире "и все что нужно это обратиться к нам".

Ранее в субботу в Минске состоялась его встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Визит Помпео в Минск является частью турне 29 января - 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию и Украину. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским, главой ПЦУ митрополитом Епифанием и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

После Беларуси он направится в Казахстан и Узбекистан.

Напомним, в конце декабря 2019 года России и Беларуси не удалось договориться о поставках нефти на 2020 год. Президент Александр Лукашенко поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу российской нефти. Контракт на поставки из РФ истек 1 января.

Лукашенко также заявил, что страна планирует 30% нефти закупать через Украину.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также