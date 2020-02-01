Помпео заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью

"Все что нужно - это обратиться к нам".

Соединенные Штаты готовы продавать Беларуси энергоресурсы в необходимых для страны объемах. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео, передает Интерфакс.

"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить необходимой нефтью на сто процентов по конкурентным ценам", - сказал он на брифинге в Минске.

Помпео отметил, что США самый крупный производитель энергоресурсов в мире "и все что нужно это обратиться к нам".

Ранее в субботу в Минске состоялась его встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Визит Помпео в Минск является частью турне 29 января - 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию и Украину. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским, главой ПЦУ митрополитом Епифанием и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

После Беларуси он направится в Казахстан и Узбекистан.

Напомним, в конце декабря 2019 года России и Беларуси не удалось договориться о поставках нефти на 2020 год. Президент Александр Лукашенко поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу российской нефти. Контракт на поставки из РФ истек 1 января.

Лукашенко также заявил, что страна планирует 30% нефти закупать через Украину.