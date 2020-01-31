Помпео выразил соболезнования семьям погибших при крушении "Боинга" в Иране

"Надеюсь, что США будут продолжать оказывать помощь, а иранцы понесут ответственность за те действия".

Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе украинского "Боинга" в Иране и объяснил, почему отложил свой визит в Украину.

"Я планировал приехать раньше. Однако, вопросы, которые были связаны с Ираном, задержали меня Вашингтоне. Спасибо, что отнеслись к этому с пониманием. Хочу выразить свои соболезнования в связи с теми человеческими потерями, которые понесла Украина после того, как был сбит самолет. Надеюсь, что США будут продолжать оказывать помощь, а иранцы понесут ответственность за те действия", - заявил госсекретарь.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Помпео и США за поддержку.

"Показательным примером нашего партнерства стала четкая и слаженная работа во время трагедии со сбитым украинским «Боингом» в Иране. Я поблагодарил американских партнеров за помощь, поддержку и за очень важную информацию", - сказал он.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

О том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп. CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщили, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух".

Через несколько дней Иран признался, что самолет был сбит, поскольку военные приняли его за вражеский объект.

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