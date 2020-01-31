​У Зеленского обсудили создание Комиссии по розыску пропавших без вести

Минветеранов инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ведомству полномочий и создания поисковых групп.

В Офисе Президента Владимира Зеленского состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных).

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Участники встречи обсудили вопрос создания при Кабинете министров постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести, формирования поисковых групп на ее базе, а также военных и гражданских реестров лиц, пропавших без вести.

На заседании присутствовали: министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, ее заместители и советники для более оперативного решения вопросов, представители Офиса Генерального прокурора, Службы внешней разведки, руководитель Центра освобождения заложников при СБУ, представители Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Министерства обороны.

Коляда, в частности, сообщила, что министерство инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ведомству соответствующих полномочий и создания поисковых групп. Работа будет ускорена с помощью Офиса президента.

Сейчас завершается юридическая экспертиза законопроекта в Министерстве юстиции.

Также, отметила министр, есть коллектив опытных специалистов, который готов начать работать над поиском.

Координатор рабочей группы Николай Колесник подчеркнул важность обсуждения вопроса назначения членов Комиссии на заседании рабочей группы. "Я видел предыдущий состав Комиссии по розыску пропавших без вести – там почти 90% лиц вообще не имели отношения к этой важной работе", - сказал он.

Участники заседания также обсудили проблему формирования списка на освобождение удерживаемых лиц в Центре освобождения заложников при СБУ. Вопрос возник в связи с появлением в СМИ информации, что некоторые освобожденные граждане, для того чтобы попасть в список на обмен, платили деньги на территории ОРДЛО. Также сообщалось, что отдельные лица, вернувшиеся на подконтрольную Украине территорию, сотрудничали с боевиками.

"Мы не хотим брать на себя функцию делать какие-то оценки относительно поведения или давать им правовую оценку до возвращения гражданина Украины на подконтрольную территорию", - заявил представитель Службы безопасности Геннадий Кузнецов.

В то же время он отметил, что правоохранители будут искать подтверждающие материалы уже по возвращении удерживаемых граждан на подконтрольную территорию.

Также на заседании рабочей группы обсуждался вопрос оказания помощи гражданским заложникам после освобождения. Речь идет о восстановлении документов, получении материальной помощи и т. п.

Напомним, ранее президент заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении всех пленных на оккупированных территориях и в РФ.

29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией донецкими и луганскими боевиками. На подконтрольную территорию вернулись 76 граждан. В свою очередь на временно оккупированные территории доставили 127 человек, 14 отказались возвращаться к боевикам.

Позже у Зеленского заявили, что следующий обмен может произойти уже этой зимой.