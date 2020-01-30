У Зеленского засекретили журнал посетителей Офиса президента, - "Схемы"

В Офисе президента официально отказались предоставить журналистам список посетителей, объяснив это конфиденциальностью.

Об этом говорится в репортаже программы "Схемы: коррупция в деталях".

"Таким образом, у Зеленского продолжили практику его предшественников - Петра Порошенко и Виктора Януковича, когда имена гостей президентского Офиса скрывали, отказывая в информации, что позволяет первым лицам государства проводить встречи с олигархами, лицами с сомнительной репутацией, незамеченным для общественности", - отмечают журналисты.

В ответе с подписью в.и.о. руководителя департамента доступа к публичной информации Офиса президента Тамары Козицкой указано, что "ведение рабочих журналов (журналов посетителей) … является вспомогательным документом для удобства работы сотрудников Службы охраны при допуске посетителей".

На Банковой заявили, что "информация о посетителях является конфиденциальной" и отказались предоставить по запросу инструкцию, которая определяет порядок допуска к Офису президента. В ответе указано, что такой документ "содержит информацию с ограниченным доступом".

В октябре-декабре 2019 года съемочная группа "Схем" зафиксировала среди визитеров Офиса президента родственников президентских помощников, друзей Владимира Зеленского из "95 квартала", бизнесменов, среди которых Андрей Ваврыш Алексей Вадатурский, антикоррупционеров, судей и люстрированных должностных лиц времен президента Януковича и из правительства Азарова.

В частности, журналисты зафиксировали два визита в Офис президента экс-главы СБУ и вице-премьера времен Виктора Януковича Валерия Хорошковского.

"В первые месяцы после своей победы новоизбранный президент писал в Facebook: "Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей" - и обещал прозрачность и открытость в отношениях власти с крупным бизнесом", - подчеркивают "Схемы".

Ранее в январе Офис президента Украины Владимира Зеленского отключил комментарии в Instagram и YouTube.