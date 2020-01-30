​Новую редакцию Конституции необходимо принять до местных выборов, - Владимир Гирняк

Замглавы Львовского областного совета (2015-2019), глава координационного совета политической партии “Громадянська позиція” Владимир Гирняк считает, что изменения в Конституцию, имеющие отношение к вопросам децентрализации, необходимо принять до выборов в местные советы. Об этом он заявил в ходе круглого стола "Децентрализация 2020. Турборежим" в Институте Горшенина.

“Вопрос децентрализации и изменений в Конституцию начали обсуждать еще в 2015 году, но на тот момент это не было воспринято обществом. Планировалось, что избранная тогда местная власть будет работать не всю каденцию, а на 2 года, потому что реформа и изменения в основной закон должны были произойти за 2 года. Реформа идет и отношение общества к децентрализация меняется в лучшую сторону, но процесс затянулся. Ключевой вопрос в том, что новая модель, новая редакция Конституции должна быть принята до местных выборов, которые должны состояться в последнее воскресенье октября. Необходимо отбросить атавизмы вроде областных и районных администраций и сформировать исполкомы на уровне регионов. Существующий дуализм власти не дает работать так эффективно, как хотелось бы”, - отметил Владимир Гирняк.

Напомним, согласно результатам социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине, большинство украинцев (68,3%) считают необходимым, чтобы новая власть продолжала реформу местного самоуправления и децентрализации, начатую предыдущей властью, а 45,3% опрошенных отметили положительные изменения, которые уже произошли в их населенном пункте в результате децентрализации.