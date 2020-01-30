Зеленский ввел безвизовый режим для Великобритании после "брексита"

Британцы смогут ездить в Украину, как раньше.

Президент Владимир Зеленский 29 января подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Великобритании. Он будет действовать с 31 января 2020 года, когда Британия покинет Евросоюз, до 30 января 2021 года.

Указ №28/2020 обнародован на сайте Президента Украины.

Безвизовый режим въезда и транзитного проезда действует при условии, что срок пребывания гражданина Великобритании на территории Украины не превышает 90 дней в течение полугода.

Напомним, что предыдущий министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что после "брексита" Украина попробует добиться смягчения визового режима с Великобританией.

Сейчас британцы, могут свободно посещать Украину с краткосрочными поездками, но украинским гражданам для въезда в Великобританию, в отличие от большинства стран Европы, нужны визы, получение которых предполагает значительную оплату.