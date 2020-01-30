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Вопрос “особого статуса” в изменениях в Конституцию вызывает большие опасения, - Алена Шкрум

По ее словам, существующая норма о статусе административно-территориальных единиц служит своего рода защитой от давления со стороны других стран.

Вопрос “особого статуса” в изменениях в Конституцию вызывает большие опасения, - Алена Шкрум
Алена Шкрум
Фото: Макс Левин

Народный депутат Украины от ВО «Батькивщина» Алена Шкрум считает, что вопрос “особого статуса” административно-территориальных единиц, сформулированный в президентском пакете изменений в Конституцию, потенциально несет в себе ряд угроз для страны. Об этом она заявила в ходе круглого стола "Децентрализация 2020. Турборежим" в Институте Горшенина.

“Президент дважды отзывал и перевносил в парламент свои изменения в Конституцию. И это хороший знак, так как говорит о том, что президент понимает, что нельзя ломать через колено ни парламент, ни общество по такой важной теме. Однако большие опасения вызывает вопрос “особого статуса” административно-территориальных единиц, регулируемого исключительно законами Украины, который содержится в документе, внесенном президентом в парламент. Без понимания того, что собой представляет “особый статус” и для чего он включен, “Батькивщина” не сможет позволить себе дать голоса за изменения в Конституцию”, - подчеркнула Алена Шкрум.

По ее словам, существующая норма о статусе административно-территориальных единиц служит своего рода защитой от давления со стороны других стран.

“Если отойти на шаг назад и проанализировать, что говорил Конституционный суд об изменениях в Конституцию господина Порошенко в части особого статуса, то там была мысль о том, что Конституцию вообще нельзя менять во время войны. Мы не говорим об этом, мы говорим о том, почему норма о статусе административно-территориальных единиц в Конституции есть и ее нельзя менять во время войны. Она существует для того, чтобы в изменениях в Конституцию другая страна, в том числе агрессор, не могла диктовать нам конкретные изменения, чтобы закончить войну. Такова логика этой нормы”, - отметила Алена Шкрум.

Напомним, согласно результатам социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине, большинство украинцев (68,3%) считают необходимым, чтобы новая власть продолжала реформу местного самоуправления и децентрализации, начатую предыдущей властью, а 45,3% опрошенных отметили положительные изменения, которые уже произошли в их населенном пункте в результате децентрализации.

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