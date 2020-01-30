Большинство украинцев выступают за продолжение реформы децентрализации, - опрос

Большинство украинцев (68,3%) считают необходимым, чтобы новая власть продолжала реформу местного самоуправления и децентрализации, начатую предыдущей властью. Такие результаты опроса социологического исследования "Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса", проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине, в ходе круглого стола озвучила директор по коммуникациям ИГ Наталья Клаунинг.

По ее словам, 28,7% опрошенных выступают за полное продолжение той реформы, которая уже реализуется. Вместе с тем, 39,6% высказали мнение о том, что реформу децентрализации необходимо продолжать с определенными изменениями.

Еще 8,7% респондентов ответили, что власть должна внедрить полностью новую реформу децентрализации. 5,8% отметили, что эта реформа не ко времени.

"Кроме того, почти половина опрошенных (45,3%) отметили положительные изменения, которые уже произошли в их населенном пункте в результате децентрализации ("точно положительные" - 10,7%, "скорее положительные" - 34,6%). Еще 11,6% считают, что в результате реформы есть негативные изменения ("точно негативные" - 4,1%, "скорее негативные" - 7,5%)", - рассказала директор по коммуникациям Института Горшенина.

Также, по ее словам, 30,7% опрошенных считают, что никаких изменений не произошло.

Количественное исследование "Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса" было проведено Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине методом личного формализованного интервью (face-to-face) 22 ноября - 10 декабря 2019. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий АР Крым, города Севастополя, Донецкой и Луганской областей) по квотам: регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.