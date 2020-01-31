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Зеленский: "Укрзализныця" ведет переговоры с США о закупке локомотивов

Президент также пригласил американский бизнес инвестировать в строительства мостов и дорог.

Зеленский: "Укрзализныця" ведет переговоры с США о закупке локомотивов
Фото: ЕРА/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Укрзализныця" ведет переговоры с США о закупке партии локомотивов.

Об этом он рассказал на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве.

"Я уверен, что 2020-й год станет годом, в котором мы ощутимо увеличим инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США. Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры Украины и «Укрзализныця» уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украина рассчитывает, что США смогут устранить торговые ограничения - такие, как защитные пошлины на импорт стали в размере 25%. "Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта. Мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины", - сказал президент.

"Мы приглашаем большой американский бизнес для развития инфраструктуры Украины и участия в проектах строительства наших мостов и дорог. А также в проектах по добыче украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа. Кроме того, Украина стремится построить эффективное сотрудничество с Международной корпорацией финансирования и развития. Мы заинтересованы в реализации совместных кейсов в различных областях нашей страны", - добавил Зеленский.

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