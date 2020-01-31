Украина и Британия через год начнут переговоры про безвиз, - посол

Украина и Великобритания через год намерены начать переговоры относительно безвизового режима между странами. Об этом сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в эфире передачи "Сніданок з 1+1".

Она также анонсировала торговые переговоры после визовых.

"Когда мы подойдем к концу этого периода, то мы тогда должны вести переговоры о двустороннем соглашении (безвиз) с Украиной и будем решать эти вопросы. Потом будем проводить переговоры и торговые и другие с украинским правительством. Но это будет позже", - рассказала посол.

По ее словам, президент Владимир Зеленский издал указ об отмене виз для британцев из-за того, что во внутреннем плане Британия больше не будет членом ЕС, тогда как международные соглашения до сих пор остаются в силе.

"Вопрос безвиза - это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ - это причина, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении. И эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из ЕС, визовый режим для украинцев продолжится. То есть не будет изменений, если вы будете ехать в Британию из Украины, то вам нужно будет получить визу", - отметила Симмонс.

Напомним, с сегодняшнего дня, с 31 января 2020 года Британия официально вышла из Евросоюза. В связи с этим Владимир Зеленский подписал указ о временном безвизовом режиме для граждан Великобритании. Он будет действовать до 30 января 2021 года.

Предыдущий министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что после "брексита" Украина попробует добиться смягчения визового режима с Великобританией.

Сейчас британцы, могут свободно посещать Украину с краткосрочными поездками, но украинским гражданам для въезда в Великобританию, в отличие от большинства стран Европы, нужны визы, получение которых предполагает значительную оплату.