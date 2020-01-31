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Помпео в Киеве встретился с Пристайко и возложил цветы к Стене памяти

Госсекретарь США почтил память погибших в войне с Россией.

Фото: Lb.ua

Государственный секретарь Майк Помпео утром в пятницу провел первые переговоры в рамках визита в Украине. В здании Министерства иностранных дел он встретился с министром Вадимом Пристайко.

После этого, как сообщает корреспондент LB.ua, они вместе с предстоятелем Православной церкви Украины, киевским митрополитом Епифанием возложили цветы к Стене памяти погибших защитников Украины.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, что Помпео дважды откладывал визит в Украину, а накануне приезда в Киев даже поругался из-за вопросов об Украине с журналисткой американского издания NPR Мэри Келли. По ее словам, госсекретарь накричал на нее после того, как она задала ему неудобные вопрос. В ходе разговора, используя нецензурную лексику, Помпео спросил ее: "Вы думаете американцам нужна Украина?".

1 февраля Помпео направится из Киева в Минск.

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