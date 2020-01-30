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Децентрализация должна быть отражена в Конституции в 2020 году, - Верещук

По ее словам, реформа должна стать нужной и эффективной на местах.

Децентрализация должна быть отражена в Конституции в 2020 году, - Верещук
Ирина Верещук
Фото: Макс Левин

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", мэр Равы-Русской (2010-2015 гг.) Ирина Верещук назвала "бесспорным фактом" необходимость внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации уже в текущем году. Она отметила важность децентрализации, как одной из немногих реально работающих реформ. Об этом она заявила в ходе круглого стола "Децентрализация 2020. Турборежим" в Институте Горшенина.

“Децентрализация - одна из немногих реформ, которая реально работает, и ее нужно просто доработать. Изменения в Конституцию должны быть внесены в 2020 году, это тоже кажется мне бесспорным фактом. То, какими они будут, следует обсудить и сформулировать их с учетом мнения представителей громад, мэров и Ассоциации городов. Все они имеют очень много наработок, полученных на практике и точно понимают, как сделать так, чтобы реформа начала работать и стала нужной и эффективной на местах”, - сказала Ирина Верещук.

Напомним, согласно результатам социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине, большинство украинцев (68,3%) считают необходимым, чтобы новая власть продолжала реформу местного самоуправления и децентрализации, начатую предыдущей властью, а 45,3% опрошенных отметили положительные изменения, которые уже произошли в их населенном пункте в результате децентрализации.

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