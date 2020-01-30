При обсуждении изменений в Конституцию во главе угла должен быть житель громады, - Оксана Продан

По мнению народного депутата Украины (VII-VIII созыва), представителя Ассоциации городов Украины Оксаны Продан, изменения в Конституции в части децентрализации должны создать надлежащие условия работы для органов местного самоуправления и возможности для жителей громад. Об этом она заявила в ходе круглого стола "Децентрализация 2020. Турборежим" в Институте Горшенина.

“Когда говорят о децентрализации, то обычно речь идет о том, чтобы забрать что-то у центральных органов власти и отдать это местной власти. Мы же считаем, что децентрализация - это создание надлежащих условий работы для органов местного самоуправления, создание возможностей для громад и приближение услуг к людям, которые живут в громадах. Все это делается для того, чтобы каждому человеку, живущему в громаде, было проще получать то, для чего он содержит эту страну. Во главу угла при обсуждении изменений в Конституцию следует поставить жителя громады”, - сказала Оксана Продан.

По ее словам, сегодня большое количество финансов не доходит на уровень громад.

“Окружные советы, которые предлагается создать - это то же самое, что было раньше, а мы все же хотим дать людям на местах возможность реализовывать возможности и распоряжаться средствами, которые у них есть. Ведь вопрос финансирования - это, все-таки, основной вопрос для всех. Сегодня государство, по Конституции, принимает участие в формировании доходной части бюджета. И такое содержание должно быть заложено и в следующей редакции. Мы не можем говорить о компенсации государством каких-то средств, ведь компенсация предполагает, что местная власть сначала что-то потратит, а потом им компенсируют. Но все мы знаем, как компенсируют те же льготы на проезд в общественном транспорте. Конституция гарантирует гражданам образование, охрану здоровья - и в этих вещах центральная власть обязана принимать участие”, - подчеркнула Оксана Продан.

Напомним, согласно результатам социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине, большинство украинцев (68,3%) считают необходимым, чтобы новая власть продолжала реформу местного самоуправления и децентрализации, начатую предыдущей властью, а 45,3% опрошенных отметили положительные изменения, которые уже произошли в их населенном пункте в результате децентрализации.