Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Правительство назначило новую главу Госкино
Правительство назначило новую главу Госкино
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
ГлавнаяПолитика

При обсуждении изменений в Конституцию во главе угла должен быть житель громады, - Оксана Продан

По ее словам, сегодня большое количество финансов не доходит на уровень громад.

При обсуждении изменений в Конституцию во главе угла должен быть житель громады, - Оксана Продан
Оксана Продан
Фото: Макс Левин

По мнению народного депутата Украины (VII-VIII созыва), представителя Ассоциации городов Украины Оксаны Продан, изменения в Конституции в части децентрализации должны создать надлежащие условия работы для органов местного самоуправления и возможности для жителей громад. Об этом она заявила в ходе круглого стола "Децентрализация 2020. Турборежим" в Институте Горшенина.

“Когда говорят о децентрализации, то обычно речь идет о том, чтобы забрать что-то у центральных органов власти и отдать это местной власти. Мы же считаем, что децентрализация - это создание надлежащих условий работы для органов местного самоуправления, создание возможностей для громад и приближение услуг к людям, которые живут в громадах. Все это делается для того, чтобы каждому человеку, живущему в громаде, было проще получать то, для чего он содержит эту страну. Во главу угла при обсуждении изменений в Конституцию следует поставить жителя громады”, - сказала Оксана Продан.

По ее словам, сегодня большое количество финансов не доходит на уровень громад.

“Окружные советы, которые предлагается создать - это то же самое, что было раньше, а мы все же хотим дать людям на местах возможность реализовывать возможности и распоряжаться средствами, которые у них есть. Ведь вопрос финансирования - это, все-таки, основной вопрос для всех. Сегодня государство, по Конституции, принимает участие в формировании доходной части бюджета. И такое содержание должно быть заложено и в следующей редакции. Мы не можем говорить о компенсации государством каких-то средств, ведь компенсация предполагает, что местная власть сначала что-то потратит, а потом им компенсируют. Но все мы знаем, как компенсируют те же льготы на проезд в общественном транспорте. Конституция гарантирует гражданам образование, охрану здоровья - и в этих вещах центральная власть обязана принимать участие”, - подчеркнула Оксана Продан.

Напомним, согласно результатам социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине, большинство украинцев (68,3%) считают необходимым, чтобы новая власть продолжала реформу местного самоуправления и децентрализации, начатую предыдущей властью, а 45,3% опрошенных отметили положительные изменения, которые уже произошли в их населенном пункте в результате децентрализации.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также