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Украинцы не поверили, что поездка Зеленского в Оман была рабочей

Треть опрошенных Центром Разумкова считают, что президент летал на отдых.

Украинцы не поверили, что поездка Зеленского в Оман была рабочей
Фото: ЕРА/UPG

Только 12% украинцев верят, что рождественская поездка президента Владимира Зеленского в Оман была рабочей.

Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный Центром Разумкова с 17 по 21 января 2020 года по заказу "Обозревателя". Были опрошены 2000 респондентов во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляла взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям, теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Респондентов попросили оценить цель поездки Зеленского и выбрать один из четырех вариантов ответа. Ответы распределились следующим образом:

  • официальная дипломатическая поездка - 11,9%
  • отдых - 31,3%
  • прикрытие для тайной встречи с высшим руководством РФ - 10,4%
  • прикрытие для офшорных финансовых операций - 5,7%.

Остальные респонденты или отказались от ответа, или заявили, что не слышали о поездке.

При этом в другом вопросе социологи прямо указали, что Зеленский "во время рождественских праздников отдыхал в Омане", и спросили, правильно ли он поступил. 31,1% опрошенных сказали, что президент волен отдыхать, где захочет, а 25% этот вопрос вообще не интересует. В то же время 26,4% участников опроса ответили, что во время Рождества президент должен быть в Украине.

Напомним, что президент Владимир Зеленский, который встречал Новый год в Карпатах, на Рождество неожиданно улетел в Оман.

После того, как об этом узнали СМИ, Офис президента заявил, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой для "встреч на высшем уровне" - с министром, ответственным за иностранные дела, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Абдулсаламом аль-Муршиди.

Судя по официальным фотографиям, переговоры состоялись в одной из местных гостиниц и прошли в один день, хотя Зеленский находился в стране с 5 по 8 января.

Утром 8 января пресс-секретарь Зеленского сообщила, что он прерывает свой визит в Оман из-за катастрофы самолета МАУ в Иране. Несмотря на это, в Киев президент вернулся только ночью 9 января, почти через сутки после крушения.

10 января султан Омана умер.

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