Зеленский встретится с Помпео 31 января

Выход политиков к прессе ожидается 31 в 21:00.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с Госсекретарем США Майком Помпео завтра, 31 января. Об этом Офис президента сообщил на фейсбуке.

В Офисе президента уточнили, что выход президента и госсекретаря США к прессе ожидается к 12:00.

Напомним, ранее Государственный департамент США подтвердил визит госсекретаря Майка Помпео в Киев 30 января. Помимо встречи с президентом, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, Помпео также примет участие в церемонии почтения памяти погибших на Донбассе в Михайловском соборе и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.

1 февраля Помпео направится в Минск. В целом с 29 января по 4 февраля глава Госдепа посетит пять стран.