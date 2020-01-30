LB.ua ведет трансляцию круглого стола: «Децентрализация 2020 Турборежим».
Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.
Вопросы к обсуждению:
- Какие изменения относительно политических прав регионов предусматривает проект закона о децентрализации власти?
- Будет ли заложена в законопроект возможность отдельного определения статуса административно-территориальных единиц?
- Кому и для чего нужен пост префекта?
- Местные выборы: анализ рисков.
- Как законопроект должен учитывать экономические интересы общин?
Участники круглого стола:
- Ирина Верещук, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", мэр Равы-Русской (2010-2015 гг.)
- Роман Лозинский, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства народный депутат Украины от партии Голос
- Алена Шкрум, народный депутат Украины от ВО «Батькивщина»
- Оксана Продан, народный депутат Украины (VII-VIII созыва), представитель Ассоциации городов Украины.
Модератор - Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.