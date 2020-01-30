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Трансляция круглого стола "Децентрализация 2020 Турборежим"

Организатор - Институт Горшенина. 

LB.ua ведет трансляцию круглого стола: «Децентрализация 2020 Турборежим».

Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

  1. Какие изменения относительно политических прав регионов предусматривает проект закона о децентрализации власти?
  2. Будет ли заложена в законопроект возможность отдельного определения статуса административно-территориальных единиц?
  3. Кому и для чего нужен пост префекта?
  4. Местные выборы: анализ рисков.
  5. Как законопроект должен учитывать экономические интересы общин?

Участники круглого стола:

  • Ирина Верещук, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", мэр Равы-Русской (2010-2015 гг.)
  • Роман Лозинский, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства народный депутат Украины от партии Голос
  • Алена Шкрум, народный депутат Украины от ВО «Батькивщина»
  • Оксана Продан, народный депутат Украины (VII-VIII созыва), представитель Ассоциации городов Украины.

Модератор - Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

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