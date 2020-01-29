В НАТО положительно оценили исполнение Украиной реформ, - глава делегации в ПАСЕ НАТО

Украинская сторона подчеркнула, что де-факто уже выполняет ПДЧ, а значит, пора закрепить это де-юре.

В Североатлантическом альянсе положительно оценили исполнение Украиной реформ, но подчеркнули необходимость уделить внимание реформированию Службы безопасности Украины и оборонно-промышленного комплекса, а также внедрения эффективного парламентского контроля в сфере обороны и безопасности.

Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ НАТО Егор Чернев заявил после двухдневной работы межпарламентского совета "Украина-НАТО".

"Партнеры по НАТО положительно оценили выполнение Украиной годовой национальной программы. Этот документ является "домашней работой" на пути в НАТО. А сегодняшние реформы - реальный шаг к ПДЧ и его фактическое выполнение", - сказал Чернев.

Как отмечается, в НАТО положительно отметили последовательность взятого курса и значительное продвижение вперед в осуществлении реформ.

"Но, вместе с тем, подчеркнули необходимость уделить внимание таким критическим вопросом, как реформирование СБУ и оборонно-промышленного комплекса, а также внедрение эффективного парламентского контроля в сфере обороны и безопасности", - подчеркнул Чернев.

Кроме того, во время заседания Совета украинская сторона подчеркнула, что де-факто уже выполняет ПДЧ, а значит, пора закрепить это де-юре.

"Сейчас Украине стратегически важно присоединение к Программе расширенных возможностей, значительно углубляет взаимодействие с НАТО и является насущной необходимостью для наших военных. Это также и вопрос обмена разведданными", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы депутата, участие в этой программе позволило бы за считанные минуты получить от партнеров информацию о сбивания украинского самолета в Иране. Присоединение к программе - это практическое взаимодействие на операционном уровне для усиления безопасности как Украины, так и стран-членов Альянса.

Напомним, Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. В 2017 году Украина снова заговорила о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018 года Порошенко назвал этот план следующей целью страны.

В феврале 2019 года Верховная Рада включила в Конституцию курс на членство в Евросоюзе и НАТО.

Новые власти заявили, что подавать новую заявку на получение плана действий по членству в НАТО не нужно, потому что остается в силе заявка от 2008 года.

3 декабря Верховная Рада призвала парламенты стран-членов НАТО инициировать ускорение получения Украиной плана действий по членству в НАТО.