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Герега не задекларировал две виллы в Испании

Декларация содержит информацию не о всей недвижимости миллиардера.

Герега не задекларировал две виллы в Испании
Александр Герега
Фото: znaj.ua

Александр Герега внес не все данные в свою декларацию, сообщает "Слідство.Інфо".

Депутат Верховной Рады, совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая Линия", вице-президент Украинской ассоциации футбола не задекларировал две виллы в испанском муниципалитете Беникасим, уточняет издание.

Два участки с недвижимостью купила его жена Галина Герега в 2017 и 2018 году, однако, согласно выписке из испанского реестра на недвижимость, значится, что объекты находятся в совместной собственности супругов.

Стоимость недвижимости точно не известна, однако местные СМИ сообщают, что цена одной из вилл достигает 6 млн евро.

За незадекларированное имущество украинским законодательством предусмотрен штраф, общественные работы или лишение свободы сроком на 2 года.

Напомним, Александр Герега (внефракционный) выиграл выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №192 в Хмельницкой области. 

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