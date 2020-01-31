Герега не задекларировал две виллы в Испании

Декларация содержит информацию не о всей недвижимости миллиардера.

Александр Герега внес не все данные в свою декларацию, сообщает "Слідство.Інфо".

Депутат Верховной Рады, совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая Линия", вице-президент Украинской ассоциации футбола не задекларировал две виллы в испанском муниципалитете Беникасим, уточняет издание.

Два участки с недвижимостью купила его жена Галина Герега в 2017 и 2018 году, однако, согласно выписке из испанского реестра на недвижимость, значится, что объекты находятся в совместной собственности супругов.

Стоимость недвижимости точно не известна, однако местные СМИ сообщают, что цена одной из вилл достигает 6 млн евро.

За незадекларированное имущество украинским законодательством предусмотрен штраф, общественные работы или лишение свободы сроком на 2 года.

Напомним, Александр Герега (внефракционный) выиграл выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №192 в Хмельницкой области.