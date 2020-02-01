Посол Израиля считает, что Украине следует подать в суд на Иран за сбитый самолет

"Иранцы не знали, что это был украинский самолет. Но они намеренно его сбили".

Посол Израиля Джоел Лион полагает, что иранские военные преднамеренно сбили украинский "боинг" в небе над Тегераном.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью LB.ua.

"Вам следует подать в суд на Иран. Но опять же, это ваша страна, я не хочу вмешиваться в ваши внутренние дела. Украина сама должна решить, как бороться с тем, кто намеренно сбил самолет. Иранцы не знали, что это был украинский самолет, это правда. Но они намеренно его сбили", - сказал Лион.

В то же время посол считает, что за весь период горячей фазы инцидента украинское правительство действовало безошибочно.

"Ваше правительство, пока у них на руках не оказались все факты, не говорило ни о чем. Они проделали хорошую работу. Они проверили, получили, я не знаю откуда, подтвержденную информацию. И на это ушли не дни, это была всего лишь пара часов", - заявил дипломат.

В то же время Джоел Лион призвал внести иранский Корпус стражей Исламской революции в список террористических организаций.

"Корпус стражей Исламской революции, чьи ВВС сбили этот самолет, должны быть включены в список террористических организаций", - акцентировал посол.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.