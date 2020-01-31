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Израильский посол пообещал узнать, возможно ли присвоение митрополиту Шептицкому "Праведника народов мира"

"Той информации, что есть сейчас – недостаточно".

Израильский посол пообещал узнать, возможно ли присвоение митрополиту Шептицкому "Праведника народов мира"

Посол Израиля в Украине Джоел Лион свяжется с руководством "Яд Вашем", чтобы проверить, есть ли возможность предоставить митрополиту Андрею Шептицкому почётное звание "Праведника народов мира".

Об этом дипломат заявил в эксклюзивном интервью LB.ua.

"Мне нужно связаться с Яд Вашем и обсудить это. Знаю, что об этом писала пресса. Знаю, что несколько лет назад, когда мы говорили о Шептицком, они ответили: если появится какая-либо новая информация, они рады будут еще раз рассмотреть его историю. Но до сегодняшнего дня никакой новой информации не поступало. Той информации, что есть сейчас – недостаточно", - сказал посол. 

В то же время Лион сообщил, что ныне "Яд Вашем" собирает информацию про крымчанку Саиду Арифову и священника Омеляна Ковча, которых во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаниягу вспомнил Зеленский.

"Дело в том, что Яд Вашем для того, чтобы начать процедуру присвоения звания, нужны свидетели подвига. Это очень долгий, очень трудный процесс. Именно поэтому звание «Праведника народов мира» настолько ценно и присваивается не всем. Для присвоения есть масса критериев", - сообщил посол. 

Напомним, что в ходе визита в Израиль Зеленский прочитал и вручил премьер-министру Нетаниягу письмо, адресованное жертвам трагедии Холокоста и всему еврейскому народу. Тогда же президент Украины впервые рассказал об истории своей семьи, пострадавшей во время Холокоста.

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