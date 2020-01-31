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Эстония готовит заявление об осуждении России за искажение истории Второй мировой войны

Проект документа подписали представители всех пяти фракций парламента страны.

Эстония готовит заявление об осуждении России за искажение истории Второй мировой войны
Фото: Toomas Huik/postimees.ee

Парламент Эстонии готовит к принятию проект заявления "Об исторической памяти и фальсификации истории" с осуждением трактовки властями России начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что проект уже подписали 73 депутата из 101, представляющие все пять парламентских фракций.

"По этому вопросу у нас намечается надежный консенсус", - заявил глава комиссии по иностранным делам парламента, депутат от Партии реформ Эстонии Марко Михкельсон.

В проекте заявления осуждаются попытки властей РФ "переписать историю, показать главным виновником начала войны, прежде всего, Польшу, поделенную двумя агрессорами пактом Молотова - Риббентропа".

По мнению авторов документа, оправдывая пакт и секретный протокол к нему, Москва "создает себе почву для продолжения агрессивной внешней политики в отношении соседних государств и всего западного мира".

Как ожидается, комиссия по иностранным делам обсудит проект заявления на заседании 11 февраля. По словам Михкельсона, для участия в дискуссии могут быть приглашены сотрудники министерств иностранных дел и образования и науки, а также Института памяти. Голосование, предположительно, состоится 19 или 20 февраля.

Для принятия заявления достаточно его одобрения в первом чтении.

Ранее, 16 января, высший законодательный орган Латвии - однопалатный Сейм одобрил заявление "К 80-летию оккупации Латвийской Республики" Советским Союзом, в котором подчеркнул недопустимость искажения истории периода Второй мировой войны. Депутаты парламента потребовали от России - как правопреемницы бывшего СССР - "признать факт оккупации и незаконной аннексии Латвии, а также воздерживаться от политически мотивированного ревизионизма".

Напомним, 7 января во время брифинга в Польше президент Украины Владимир Зеленский сказал, что преступный сговор Третьего Рейха и Советского Союза в 1939 году привел к началу Второй мировой войны и позволил запустить маховик Холокоста. Эти слова вызвали значительный резонанс в России. В Кремле заявление Зеленского назвали обидным "с точки зрения памяти дедов".

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