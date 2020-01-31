Эстония готовит заявление об осуждении России за искажение истории Второй мировой войны

Парламент Эстонии готовит к принятию проект заявления "Об исторической памяти и фальсификации истории" с осуждением трактовки властями России начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что проект уже подписали 73 депутата из 101, представляющие все пять парламентских фракций.

"По этому вопросу у нас намечается надежный консенсус", - заявил глава комиссии по иностранным делам парламента, депутат от Партии реформ Эстонии Марко Михкельсон.

В проекте заявления осуждаются попытки властей РФ "переписать историю, показать главным виновником начала войны, прежде всего, Польшу, поделенную двумя агрессорами пактом Молотова - Риббентропа".

По мнению авторов документа, оправдывая пакт и секретный протокол к нему, Москва "создает себе почву для продолжения агрессивной внешней политики в отношении соседних государств и всего западного мира".

Как ожидается, комиссия по иностранным делам обсудит проект заявления на заседании 11 февраля. По словам Михкельсона, для участия в дискуссии могут быть приглашены сотрудники министерств иностранных дел и образования и науки, а также Института памяти. Голосование, предположительно, состоится 19 или 20 февраля.

Для принятия заявления достаточно его одобрения в первом чтении.

Ранее, 16 января, высший законодательный орган Латвии - однопалатный Сейм одобрил заявление "К 80-летию оккупации Латвийской Республики" Советским Союзом, в котором подчеркнул недопустимость искажения истории периода Второй мировой войны. Депутаты парламента потребовали от России - как правопреемницы бывшего СССР - "признать факт оккупации и незаконной аннексии Латвии, а также воздерживаться от политически мотивированного ревизионизма".

Напомним, 7 января во время брифинга в Польше президент Украины Владимир Зеленский сказал, что преступный сговор Третьего Рейха и Советского Союза в 1939 году привел к началу Второй мировой войны и позволил запустить маховик Холокоста. Эти слова вызвали значительный резонанс в России. В Кремле заявление Зеленского назвали обидным "с точки зрения памяти дедов".