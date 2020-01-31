Подозрение на коронавирус у пассажиров итальянского круизного лайнера не подтвердилось

Подозрения на коронавирус 2019nCoV у пассажиров круизного корабля Costa Smeralda в Италии, который заблокирован в порту города Чивитавеккья, не подтвердились. У женщины из Гонконга выявили грипп типа H1N1.

Об этом информирует итальянское агентство ANSA.

Согласно сообщению, анализы проводились в лаборатории Национального института инфекционных болезней имени Лаззаро Спалланцани в Риме.

Двое туристов, муж и жена, прибыли из Гонконга. Сейчас они изолированы в бортовом медпункте. У женщины - повышенная температура и симптомы гриппа. У ее супруга нет симптомов вирусного заболевания, но его изолировали в качестве меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что первые результаты анализов на новый тип вируса у китаянки оказались отрицательными.

Супружеская пара из Гонконга прибыла в Милан 25 января, а затем направилась в Савону, где присоединилась к участникам круиза на Costa Smeralda. Всего на борту лайнера около 6 тыс. человек, из них более 750 - из Китая и Гонконга.

Круизный лайнер Costa Smeralda во время путешествия останавливался в Марселе, Барселоне и Пальма-де-Майорке.

Пока никому из пассажиров лайнера и членов экипажа пока не разрешили сойти на берег. Вероятно, им разрешат покинуть судно 31 января.