Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
В Николаеве устроили самосуд над водителем, который насмерть сбил женщину
В Николаеве устроили самосуд над водителем, который насмерть сбил женщину
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 2. Сурков-Дубовицкий. Текст и контекст транзита
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 2. Сурков-Дубовицкий. Текст и контекст транзита
Наама Иссахар: эпопея молодой девушки в отношениях России и Израиля
Наама Иссахар: эпопея молодой девушки в отношениях России и Израиля
Парнаса выгнали со слушаний в Сенате по импичменту Трампа
Парнаса выгнали со слушаний в Сенате по импичменту Трампа
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
ПАСЕ, которой больше нет
ПАСЕ, которой больше нет
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
ГлавнаяМир

Подозрение на коронавирус у пассажиров итальянского круизного лайнера не подтвердилось

Из-за опасений распространения коронавируса 6 тыс. туристов не выпускали на берег.

Подозрения на коронавирус 2019nCoV у пассажиров круизного корабля Costa Smeralda в Италии, который заблокирован в порту города Чивитавеккья, не подтвердились. У женщины из Гонконга выявили грипп типа H1N1.

Об этом информирует итальянское агентство ANSA.

Согласно сообщению, анализы проводились в лаборатории Национального института инфекционных болезней имени Лаззаро Спалланцани в Риме.

Двое туристов, муж и жена, прибыли из Гонконга. Сейчас они изолированы в бортовом медпункте. У женщины - повышенная температура и симптомы гриппа. У ее супруга нет симптомов вирусного заболевания, но его изолировали в качестве меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что первые результаты анализов на новый тип вируса у китаянки оказались отрицательными.

Супружеская пара из Гонконга прибыла в Милан 25 января, а затем направилась в Савону, где присоединилась к участникам круиза на Costa Smeralda. Всего на борту лайнера около 6 тыс. человек, из них более 750 - из Китая и Гонконга.

Круизный лайнер Costa Smeralda во время путешествия останавливался в Марселе, Барселоне и Пальма-де-Майорке.

Пока никому из пассажиров лайнера и членов экипажа пока не разрешили сойти на берег. Вероятно, им разрешат покинуть судно 31 января.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также