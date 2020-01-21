Главный раввин Украины попросил "Яд Вашем" о звании "Праведника народов мира" для митрополита Шептицкого

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к главе правления мемориального комплекса Яд Вашем (Израиль) Авнеру Шалеву с просьбой о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому почетного звания "Праведник народов мира".

Об этом речь идет в официальном письме на имя Шалева, написанном накануне Международного дня памяти жертв Холокоста (Шоа).

"Митрополит Андрей руководил операцией по спасению более 150 еврейских детей в годы Холокоста в Западной Украине. Он не только отдавал приказы прятать еврейских детей в монастырях, но и запрещал крестить этих детей, чтобы сохранить их для еврейского народа. Часть этих детей живы и сегодня - и я смотрел их воспоминания, они говорят, что обязаны жизнью Андрею Шептицкому", - значится в обращении.

Главный раввин Украины отмечает, что сложилась абсурдная ситуация, при которой младший брат митрополита Климентий Шептицкий и игуменья Олена Витер (выполнявшие приказания тогдашнего предстоятеля УГКЦ по спасению еврейских детей) давно получили подобное звание от Яд Вашем, а сам митрополит, который "стоял во главе этой крайне рискованной для жизни операции, не получил его".

Раввин Моше Асман также напомнил о многочисленных домыслах и мифах, которые распространялись советской пропагандой в адрес митрополита Шептицкого. В своем письме он подчеркнул, что "современному Израилю и еврейским общинам диаспоры следует отказаться от этих мифов".

Главный раввин Украины в послании акцентирует: "В кровавом аду Холокоста фигура Андрея Шептицкого возвышается, как скала спасения и добра. Митрополит Шептицкий - великан подлинного гуманизма и один из величайших украинцев 20-го века. Его дружеские связи с еврейским народом насчитывали десятки лет сотрудничества".

"То, что присвоение ему этого звания откладывалось десятилетиями, является не только несправедливостью. С точки зрения всей традиции иудаизма, от нас требуется быть благодарными за сделанное нам добро. И наоборот, присвоение Шептицкому давно заслуженного им звания «Праведника народов мира» покажет Украине и всему миру, что еврейский народ помнит и ценит своих друзей и спасателей", - сказано в письме.

Ниже LB.ua приводит текст обращения Главного раввина Украины на украинском и английском языке.

Напомним, в 1980-х годах "Яд Вашем" отказался признать митрополита Шептицкого "праведником народов мира".

Среди причин отказа было то, что Шептицкий якобы сотрудничал с нацистской администрацией, поддерживал создание украинской дивизии ваффен-СС "Галичина" и не остановил в первые дни немецкой оккупации еврейские погромы во Львове.