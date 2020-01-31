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Искусственный интеллект впервые разработал медикамент

Лекарство уже приближается к фазе тестирования на людях. 

Искусственный интеллект впервые разработал медикамент
Фото: telegraph

Искусственный интеллект впервые в истории разработал лекарство. Разработанный препарат предназначен для лечения обсессивно-компульсивного расстройства. Об этом сообщил The Telegraph.

"Первый медикамент, который полностью разработан искусственным интеллектом, приближается к фазе тестирования на людях и считается большим достижением в области медицины", - сказано в сообщении.

Лекарство было разработано системой искусственного интеллекта биотехнической компании Exscientia из Оксфорда. 

Японская фармацевтическая компания Sumitomo Dainippon Pharma в партнерстве с Exscientia использовала платформу, которая автоматически анализирует генетические данные пациентов и находит молекулы, которые могут быть использованы в новом медикаменте.

Чтобы вывести лекарство на эту стадию разработки, обычно требуется около 4,5 лет, однако искусственный интеллект сделал это за менее чем 12 месяцев.

Напомним, в январе 2019 года сообщалось, что компания Facebook выделит 7,5 млн долларов на создание центра исследований для изучения этических проблем, связанных с искусственным интеллектом. 

Проект поможет продвинуться в области изучения этики новых технологий и исследования фундаментальных этических проблем, затрагивающих применение и влияние искусственного интеллекта. Исследование будет длиться в течение пяти лет.

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