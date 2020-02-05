​Китайская туристка с коронавирусом в Финляндии вылечилась и вышла из больницы

Это был единственный подтвержденный случай заражения коронавирусом в Финляндии.

В Финляндии выписали из больницы 32-летнюю китайскую туристку из Уханя, которая была инфицирована новым коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом пишет Yle.

Она находилась на карантине в Центральной больнице Лапландии в Рованиеми. Это был единственный подтвержденный случай заражения коронавирусом в Финляндии.

В здравоохранительном округе Лапландии сообщили, что результаты последних анализов, взятых у больной, оказались негативными. Состояние пациентки оценивается как хорошее, у нее больше нет никаких симптомов инфекции.

По словам главного врача-инфекциониста больницы Маркку Броаса, в общей сложности в зоне риска заражения коронавирусом оказался 21 человек. 14 из них находятся на карантине, часть – в больнице Рованиеми, часть – в домашних условиях.

Карантин, вероятно, снимут либо в субботу, либо в понедельник.

Напомним, в начале зимы в Китае началась эпидемия нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на утро 5 февраля он убил 494 человек, число инфицированных приближается к 25 тысячам.

В Европе случаи заболевания фиксировали в Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Франции, Швеции. Также зарегистрированы случаи болезни в азиатской части России и в африканской части Испании.