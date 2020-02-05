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Украина получила тест-систему для диагностики нового коронавируса

Наборы разработаны в Германии.

Украина получила тест-систему для диагностики нового коронавируса
Фото: facebook/Igor Zinkevych

В Украину 5 февраля доставили тест-систему для диагностики нового коронавируса 2019-nCoV.

Об этом на брифинге рассказал глава Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

"Сегодня-завтра тест-системы прибудут в Украину. Они уже, как я проинформирован, находятся на таможенной территории Украины. И, собственно, появится возможность диагностировать целенаправленно по данной коронавирусной инфекции", - сказал он.

Их будет достаточно для 25-30 проверок на коронавирус.

"В то же время есть договоренность с Всемирной организацией здравоохранения о дополнительной поставке тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество в два-три раза", - сказал Скипальский.

На сайте Центра общественного здоровья Минздрава говорится, что полученная тест-система позволяет проводить лабораторную диагностику коронавируса. Наборы разработаны в Германии.

Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, которые отвечают эпидемиологическому и клиническому определению болезни, которое указано в рекомендациях ВОЗ.

По состоянию на 5 февраля, в Украине не подтвердилось 11 подозрений на коронавирус. Еще двое пациентов находятся на диагностике, результаты будут известны до конца дня.

Напомним, в начале зимы в Китае началась эпидемия нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на утро 5 февраля он убил 494 человек, число инфицированных приближается к 25 тысячам.

В Европе случаи заболевания зафиксировали в Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Франции, Швеции. Также зарегистрированы случаи болезни в азиатской части России и в африканской части Испании.

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