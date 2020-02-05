Минздрав предложил Минэкономики вместе бороться с ботулизмом

Министерство здравоохранения направило письмо министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову с предложением совместно осуществить мероприятия, которые помогут снизить уровень заболеваемости инфекционными болезнями, в частности ботулизмом. Об этом сказано в пресс-центре Минздрава.

Минздрав предложил рассмотреть вопрос межсекторального взаимодействия по профилактике ботулизма на расширенной коллегии Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Кроме того, предлагается поручить Госпотребслужбе совместно с Центром общественного здоровья провести информационную кампанию по профилактике ботулизма, признать приоритетными для госконтроля мощности по производству, переработке, хранению и обороту пищевых продуктов.

По состоянию на 2 января 2020 года в Украине имеется 92 дозы сыворотки против ботулизма.

Ботулизм - это пищевое отравление, причиной которого стало употребление продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

Чаще всего, причиной ботулизма становятся консервы домашнего изготовления, однако иногда, отравиться можно и после употребления магазинных консервов из-за нарушения технологических процессов, условий хранения или фальсификата.

Причинами ботулизма могут стать все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработанны или неправиольно хранились. Срок годности, вид и вкус консервы не поможет вам определить заражена ли она. Микроорганизм, который вызывает болезнь, не портит продукты.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что в Днепропетровской области от ботулизма скончался мужчина, который ранее употреблял засоленную в домашних условиях рыбу.