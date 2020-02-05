Кабмин утвердил программу "Украина - НАТО" на 2020 год

Гончарук заявил, что она максимально приближена к Плану действий по членству.

Кабинет министров 5 февраля утвердил годовую национальную программу "Украина - НАТО" на 2020 год.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука.

"Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий по членству в НАТО и имеет такую же структуру", - сообщается в телеграм-канале премьера.

По словам премьера, программа впервые разрабатывалась по методике Results-Based Management (управление, ориентированное на результат). "Такая методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН", - сказано в сообщении.

Годовую национальную программу "Украина - НАТО" должен подписать президент Владимир Зеленский.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада призвала парламенты стран-членов НАТО инициировать ускорение получения Украиной плана действий по членству в НАТО.

В феврале 2019 года Верховная Рада включила в Конституцию курс на членство в Евросоюзе и НАТО.