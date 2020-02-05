Рада приняла за основу законопроект о реформе патентного законодательства

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2259 о реформе патентного законодательства Украины. За него на заседании 5 февраля проголосовали 369 нардепов, не было ни одного голоса против.

Целью законопроекта является выполнение обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований отечественного законодательства об охране прав на изобретения и законодательства ЕС.

Перед голосованием за принятие проекта за основу представители большинства фракций сообщили, что поддержат его в первом чтении, но подготовят правки к голосованию в целом.

Основные нововведения законопроекта опубликовали на странице Минэкономразвития в Facebook:

возможность подачи заявок в электронной форме;

право подавать возражения против заявок на изобретение после их публикации;

уточнение порядка предоставления дополнительной охраны прав на изобретения;

расширение перечня прав и обязательств субъектов прав на изобретения;

возможность признавать право на изобретение недействительным в административном порядке (post-grant opposition).

"Принятие закона обеспечит достижение европейского уровня охраны права интеллектуальной собственности на изобретения и полезные модели, выполнения обязательств, взятых Украиной согласно в Соглашением об ассоциации, имплементацию в национальное законодательство положений права ЕС в сфере интеллектуальной собственности, обеспечит прозрачность процедур предоставления и распоряжения правами интеллектуальной собственности, повысит качество охранных документов, обеспечит внедрение эффективного механизма защиты прав", – говорится в объяснительной записке.

Напомним, согласно с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина должна реформировать и адаптировать свое законодательство с европейским. До 2025 года Украина должна имплементировать около 350 актов европейского законодательства.